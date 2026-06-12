Nombraron al hijo de Horacio Rosatti como juez federal en Santa Fe: el Gobierno oficializó la designación

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de nombramientos en la Justicia Federal.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 445/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en la misma publicación también se oficializaron otros dos cargos judiciales en Santa Fe.

Designaciones en la Justicia Federal de Santa Fe tras la aprobación de pliegos

El nombramiento se concretó luego de que el Senado aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión realizada la semana pasada.

Además, mediante el decreto 446/2026 fue designado Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe. En tanto, el decreto 447/2026 nombró a Santiago Joaquín Saux al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

La carrera judicial de Emilio Rosatti comenzó en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe. Con el paso de los años ocupó distintos cargos, entre ellos escribiente, prosecretario y secretario electoral dentro del mismo tribunal.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el proceso de designaciones hubo un episodio de controversia cuando el Gobierno retiró el pliego de María Victoria Michelli por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Pero, posteriormente su nombramiento como jueza también fue confirmado.

En paralelo, el decreto 444/2026 aceptó la renuncia de Roberto Parrilli al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B. La dimisión tendrá efecto a partir del 1° de agosto de 2026.

Con estas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno completó una nueva etapa del proceso de cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal, luego de la aprobación legislativa de los pliegos correspondientes.