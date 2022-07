Domínguez dejó de ser el técnico de Independiente

Eduardo Domínguez, muy golpeado por la derrota en el clásico de Avellaneda, dejó de ser el entrenador de Independiente. Gentileza.

Independiente no puede levantar cabeza y el ciclo de Eduardo Domínguez finalizó antes de lo imaginado. Después de la derrrota en el clásico de Avellaneda, del pasado domingo contra Racing por 1 a 0, el entrenador presentó su renuncia indeclinable, esta mañana en el predio de Villa Domínico. No lo pudieron convencer y no está al frente al equipo.

El técnico tenía pensado dar un paso al costado antes del clásico del pasado domingo, pero la derrota hizo que la decisión definitiva la comunique dos días más tarde, para no magnificar todavía más el impacto sufrido en el Cilindro.

Esta mañana en el predio del rojo en Villa Domínico, tanto Daniel Rolfi Montenegro, manager del club, como Yoyo Maldonado, uno de los dirigentes de más peso, trataron de convencerlo para que cambie de opinión, pero no lo lograron.

Domínguez tomó una decisión que el Rolfi Montenegro, quien es el mánager de Independiente, no pudo cambiar. Gentileza.

Fueron varios los factores que podrían desembocar en la salida de Domínguez, quien llegó a Independiente a comienzos de año. Los malos resultados en el certamen local, donde lleva tres derrotas en fila porque al clásico se suman las caídas con Patronato y Platense, la prematura eliminación en la Copa Sudamericana y varios encontronazos con los dirigentes porque no llegaron los refuerzos que pretendía.

Domínguez dirigió 29 partidos en Independiente, de los que ganó 10, perdió otros tantos y empató 9. El equipo nunca pudo encontrar el rendimiento que necesitaba y tanto la eliminación de la Copa Sudamericana como la derrota en el clásico de Avellaneda golpearon fuerte al entrenador.