El Beto Alonso liquidó a Gago y se rindió ante Mastantuono: «Lo veo mejor que yo»

El contundente triunfo de River ante Boca por 2-1 en el Superclásico del Torneo Apertura dejó buenas sensaciones en el Millonario y potenció la crisis en el Xeneize. Uno de los apuntados fue Fernando Gago, quien fue destrozado por una gloria de River.

Luego de la victoria, uno de los referentes que salió a hablar fue Norberto Alonso. El histórico de River gozó el resultado y le apuntó directamente al entrenador de Boca.

“Me dio mucha risa el planteo de Gago, no sé qué quiso inventar. Más que el mérito de River, fue el hecho de que le facilitó las cosas. River no venía jugando bien, pero mientras Boca siga poniendo línea de cinco les vamos a seguir ganando y acercándonos en el historial”, comentó el Beto en diálogo con DSports.

En ese sentido, el exjugador criticó a Marcos Rojo por su reclamo contra el arbitraje: “Lo que dijo Rojo sobre el árbitro no tiene mucho sentido. Siempre se busca un pretexto, pero la verdad es que River ganó bien. Que vaya a llorar a la iglesia”.

El Beto Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono

“A Mastantuono le veo hasta mejor jugador que yo. Por él quieren pagar 45 millones de dólares, por mí no sé si lo hubiesen pagado. Yo quiero ver siempre en cancha a Mastantuono, esperemos que pueda mantenerse un gran tiempo en River y así poder crecer», describió Alonso.

Y concluyó que «es un jugador que tiene futuro y que puede jugar en las grandes ligas de Europa”.