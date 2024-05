Chori Domínguez rompió el silencio sobre su salida de River tras el ascenso: «No me fui porque quería»

Alejandro Chori Domínguez fue una de las principales figuras en el regreso de River a la Primera División del fútbol argentino. Sin embargo, luego de lograr el ascenso, tuvo que regresar a Valencia. Más de diez años después, reveló que quería seguir en el Millonario.

El Chori contó por qué no siguió vistiendo la camiseta de la Banda luego de lograr el ascenso como se lo pedían los hinchas. «No me fui porque quería. En principio, yo tenía que volver a Valencia porque tenía que cumplir un contrato. Pero yo tampoco quería seguir en el Valencia, ellos tampoco tenían muy en claro mi continuidad y me podía haber quedado, pero en ese momento el presidente de acá -Passarella- decidió que no continuara y volví porque el dueño de mi pase era el Valencia», explicó a Infobae.

El exjugador de Quilmes planteó que «si Daniel Passarella quería» habría llegado a un acuerdo para continuar en el Millonario. Y agregó que: «A mí me quedó ese sabor amargo. Después de eso no pude volver. Siempre pensé que en algún momento iba a poder hacerlo. Hubo una posibilidad un año, pero yo había pasado al Olympiacos de Grecia y era imposible salir de ahí».

Domínguez también describió el momento en el que se enteró que no seguiría en el conjunto de Núñez, «estábamos con Fernando -Cavenaghi- en un programa y cuando salimos nos encontramos con la noticia de que no seguíamos en River», explicó. Y aseguró que «lo que nos sucedió a nosotros como capitán y subcapitán es que presionamos tanto a la dirigencia en ciertas cosas para mejorar que eso generó malestar. Esa es la realidad, no hay mucho más».

Por otra parte, el Chori explicó que no se arrepiente de haber regresado a River en esa situación ya que hoy tiene «el cariño de la gente». Y concluyó con una polémica declaración: «Yo no lo dije nunca. En ese momento di vuelta la página, con el tiempo, retomé contactos con compañeros porque es como que yo desaparecí. Tuve que hacer como ese duelo y dije: ‘Se cerró esto, tengo que seguir'».