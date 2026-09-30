El cipoleño Ezequiel Centurión llegó a un acuerdo para renovar su contrato en River

Ezequiel Centurión acordó la renovación de su contrato con River y continuará en el plantel millonario. El cipoleño volvió al club este año y se terminaba su vínculo.

El arquero tenía contrato hasta diciembre y ahora lo ampliará hasta 2029. En lo que va de la temporada fue suplente de Santiago Beltrán, que podría irse a Europa en 2027.

Más allá de que River buscaría otro nombre en ese puesto si se va Beltrán, la renovación de Centurión lo deja como una posibilidad para pelear ese lugar.

El cipoleño estuvo un año y medio a préstamo en Independiente Rivadavia donde fue campeón de la Copa Argentina en 2025 con un rol importante.

En el arranque del 2026, Marcelo Gallardo decidió tenerlo en cuenta en el plantel ante la salida de Jeremías Ledesma. Beltrán se ganó el puesto y Centurión fue el segundo arquero tras la partida de Franco Armani.

En lo que del año aún no tuvo minutos y en total atajó 11 partidos en el Millonario. Le hicieron esa misma cantidad de goles y tuvo cinco vallas invictas.

Centurión llegó a River en 2014 cuando tenía 16 años y se sumó al sexta división. Debutó en primera en el 2022, con Gallardo como entrenador.