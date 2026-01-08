El cruce del Cholo Simeone con Vinicius: «Te va a echar Florentino»

El Cholo Simeone se cruzó con Vinicius en el clásico de Madrid. (Foto: AFP)

El clásico entre Real Madrid y Atlético Madrid de la Supercopa de España dejó varias perlitas más allá del triunfo del Merengue que pasó a la final y definirá el título contra el Barcelona.

Una de ellas fue el cruce verbal entre Diego Simeone y Vinicius Jr. El primer intercambio se dio durante el partido, propiciado por el entrenador argentino.

«Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo», le gritó el Cholo al jugador brasilero que en ese momento no se enganchó.

Diego Simeone telling Vinícius: “Florentino is going to kick you out” 😭😂 pic.twitter.com/6ANFXPb2UA — BARCA STORIES (@DribbleVerse) January 8, 2026

El entrenador volvió a picantearlo cuando el jugador fue sustituido. El DT le señaló que escuche a los hinchas en referencia a algunos silbidos del público.

En esa ocasión, Vinicius sí contestó y tuvieron que intevenir varias personas para separarlo. Xabi Alonso, DT del Real, también se metió y le dijo al Cholo que se meta con los suyos.

La cosa no quedó ahí porque el brasilero se guardó la última chicana para el post partido. En una publicación de Instagram, comentó: «Has perdido otra eliminatoria».

El que festejó fue el Real Madrid que se impuso 2 a 1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo. El domingo jugará la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en un duelo que promete.