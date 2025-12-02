El Cuti Romero se lució en Tottenham: doblete y gol agónico de chilena

El Cuti Romero se vistió de goleador y salvó la derrota del Tottenham ante Newcastle que terminaron 2 a 2 por la fecha 14 de la Premier League.

Newcastle se puso dos veces en ventaja, primero con un buen derechazo de Bruno Guimaraes y después con un penal de Anthony Gordon, todo en el segundo tiempo.

Parado de delantero, Romero pisó el área y puso el 1 a 1 de cabeza. En el final, tiró una chilena sin mucha potencia pero con precisión. Nadie la pudo rechazar y terminó en el agónico 2 a 2.

Tottenham no tuvo un buen arranque en la Premier y está 11° con 5 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Venía de dos caídas consecutivas.

«Los últimos 3 o 4 partidos del equipo no fueron buenos, pero esta es la mentalidad que tenemos que tener», destacó el Cuti que es el capitán del equipo.

Manchester City 5 – Fulham 4, el partidazo del día

El gran partido de la jornada en Inglaterra fue el 5 a 4 de Manchester City a Fulham. Los de Pep Guardiola goleaban 5 a 1 pero terminaron sufriendo. Erling Haaland llegó su gol N° 100 en Premier League en solo 111 partidos.