Alerta por nevada en siete provincias: esperan hasta 50 centímetros de nieve en la cordillera

El invierno continúa dejando postales blancas en distintos puntos del país. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por nevadas que afectan a varias provincias, con especial atención en áreas cordilleranas y sectores donde podrían registrarse acumulaciones significativas.

El Servicio Meteorológico advierte por intensas nevadas en zonas cordilleranas

Las zonas alcanzadas por el aviso incluyen sectores de Santa Cruz, Chubut y la cordillera de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. El organismo meteorológico indicó que se esperan:

Entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas.

Entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas.

Además, el SMN señaló que estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Las condiciones pueden generar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos de montaña, debido a la presencia de hielo y nieve acumulada. Frente a este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad de las nevadas.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos para evitar daños por exceso de peso.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, utilizando los elementos de seguridad correspondientes.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de las autoridades oficiales.

Además, se recomienda tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos personales y teléfono.

El nivel amarillo indica que el fenómeno meteorológico puede generar capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades habituales.

Por este motivo, las autoridades aconsejan prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas donde las condiciones puedan empeorar.

NA