Expo Rural 2026: lágrimas y abrazos en una jornada inolvidable para dos cabañas patagónicas

La Patagonia pisó fuerte en el debut de las juras morfológicas de la Expo Rural 2026 de Palermo. La jornada empezó derecha para las cabañas regionales con el resonante segundo lugar obtenido por La Cantera, de Juan Manuel Sosa, con su Angus ternera intermedia colorada. De la mano de Juan Francisco, su sobrino, el ejemplar se lució ante Néstor Chiaravalli, el jurado a cargo de la competencia.

Al salir de la Pista Central II del predio de la Rural, los miembros de la cabaña de Viedma se fundieron en un sentido abrazo. “Siento una emoción muy grande, porque venir con Angus a Palermo es muy difícil, una raza tremendamente competitiva. Teníamos una esperanza, una expectativa, sabíamos que la ternera que teníamos era buena, así que realmente emocionados porque nos llevamos un resultado que nos hacía mucha falta”, admitió.

A La Cantera aún le queda disputar con su ternero menor negro, pero este premio, según el propio Sosa, marca que la cabaña está “a la altura de las circunstancias”. Juan Francisco dijo sentir “felicidad” por semejante logro, pero mantuvo el perfil bajo: no reniega de su paralelismo con el Mundial de fútbol en la previa del torneo ganadero y asegura que su posición en la previa de la competencia era como la de Cabo Verde.

“Siento una emoción muy grande, porque venir con angus a Palermo es muy difícil, una raza tremendamente competitiva. Teníamos una esperanza, una expectativa, sabíamos que la ternera que teníamos era buena, así que realmente emocionados porque nos llevamos un resultado que nos hacía mucha falta”. Juan Manuel Sosa, de Cabaña La Cantera, Viedma.

Cuando pensábamos que lo mejor ya había pasado, la cabaña Don Fioto logró un hito histórico para la Patagonia y se quedó con el campeonato en la categoría ternero menor colorado. En diálogo con Río Negro Rural, Luciano Correndo, su dueño, dijo sentir “orgullo y satisfacción” por el logro. Y fue más allá: “De alguna manera, corona el trabajo, la dedicación y esa pasión que tenemos los ganaderos. Poder coronar en la pista de Palermo no tiene precio”.

Exultante, para Correndo, este tipo de galardones son la prueba de que en la Patagonia se puede producir ganado competitivo. Y no dudó en trazar otro paralelismo con la selección argentina por la resiliencia ante la adversidad: “Cuando La Patagonia queda libre en su totalidad de aftosa sin vacunación, de golpe los patagónicos tuvimos que empezar a producir nuestros propios reproductores y a generar nuestra genética. Hoy, decimos que esta es genética patagónica y tiene su identidad. De repente, hoy empezamos a escuchar que la Patagonia produce animales de excelencia, que produce un montón…”

Exposición Rural de Palermo. Juan Manuel Sosa dueño de la cabaña La Cantera, en Viedma. Foto Enrique Garcia Medina

«Hoy nos encontramos en la rural de Palermo, primer día de jura de la raza Angus. Jura de las terneras en la mañana, de los terneros en la tarde. Don Fioto pasó por la pista en horas de la mañana donde pudimos competir con una ternera colorada que fue segundo premio en su categoría, y hace unos instantes al comienzo de la jura de los machos terneros negros y colorados, nos tocó participar con un ternero menor colorado que fue primer premio en su categoría y terminó siendo el campéon de los terneros colorados de esta expo”.

En las juras alternadas, donde se elige el campeón entre los terneros colorados y negros, Don Fioto, que llegó a Palermo con 8 ejemplares, se quedó con el premio de Reservado Campeón. Para coronar la jornada, Don Fioto cerró su participación con un meritorio tercer puesto entre los mejores terneros colorados de la feria ganadera por excelencia de nuestro país.

Raza Hereford



Por el lado de la raza Hereford, la cabaña San Marón, de Juan Gabriel Seleme, se llevó el premio a la tercera mejor ternera de la exposición. Resignado, su titular admitió tener mejores expectativas con su joven vaca, aunque le asignó mérito a la ganadora del premio.

“Si al jurado le gusta, fantástico; y si no le gusta, seguirás produciendo para que a algún jurado alguna vez le guste, pero no mucho más que eso. Acá, lo importante es seguir con tu misma línea de producción y que al mercado le guste. Nosotros vendemos toros”, enfatizó.

Con más jornadas por venir, el auspicioso debut patagónico, que espera por los carneros y más categorías de Angus y Hereford, demuestra, según Correndo, que la Patagonia “está a la altura de la ganadería nacional. Como rionegrinos (aunque, yo soy bonaerense, uno tiene el corazoncito en Río Negro) creo que nos debiéramos sentir sumamente orgullosos de lo que estamos logrando. Creo que habla por sí solo del nivel genético que tenemos en la Patagonia. Y seguramente que debe ser el principio de tantos otros más que van a venir”.

*ssourigues@gmail.com

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