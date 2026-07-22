En medio de las investigaciones, Chiqui Tapia publicó una carta dedicada a la Selección: «No se dejen llevar por las mentiras»

Al igual que otros tantos referentes del fútbol argentino, el presidente de AFA pidió que se dejen de alimentar falsas teorías.

Mientras afronta un conflicto judicial en Los Estados Unidos, Claudio Tapia, presidente del ente máximo del fútbol argentino, publicó una carta en redes sociales donde invita a reflexionar sobre la actuación de la Selección en la recién concluida Copa del Mundo.

Tapia, que desde las últimas horas es noticia por un presunto operativo del FBI contra él y otros integrantes de la AFA, destacó la actuación del combinado que dirige Lionel Scaloni y le dio un valor supremo al subcampeonato obtenido.

«No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas, con la misma grandeza que se celebran las victorias», comenzó diciendo.

«Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma», agregó al respecto.

El texto prosiguió con otro de los temas de debate e instaurados en redes sociales: las supuestas conspiraciones contra el equipo argentino y los posibles condicionamientos del plantel a la hora de enfrentar a los ibéricos en la final.

«Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, el cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a Argentina de la mejor manera. Somos Argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido», apuntó Tapia.

Y agregó: «Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Es momento de agradecer, de acompañar y reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Acá no hay excusas, Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando al país con el orgullo de siempre».

La carta que Claudio Tapia publicó en Instagram