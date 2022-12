El entrenador de Marruecos reconoció que Portugal es la favorita

Walid Regragui, entrenador de la selección de Marruecos, en la previa al partido de cuartos de final con Portugal reconoció que el equipo de Cristiano Ronaldo es el favorito. Gentileza.

Marruecos enfrentará a Portugal por los cuartos de final del Mundial de Qatar en lo que será su primer partido en esta instancia. Por eso, en la previa Walid Regragui, entrenador de la selección africana hace apenas siete partidos, afirmó que los lusos son favoritos para quedarse con la serie. “Queremos volver a ver a todos festejar en las calles, pero no será sencillo”.

El entrenador resaltó que, al igual que España, el seleccionado comandado por Fernando Santos tiene como objetivo “ganar el Mundial”. Pero, aseguró que “demostramos que somos un equipo difícil de derrotar. No es fácil hacernos gol y tenemos jugadores que pueden marcar. Hicimos historia, pero no nos conformamos con esto”.

Regragui reconoció que “es bueno ser el equipo simpático que todo el mundo apoya en el certamen” y, a pesar que lo agradeció, declaró que “no tenemos que caer en el conformismo. No hicimos nada, esto no es suficiente. Entramos en la historia del Mundial, pero si nos quedamos con eso, no será nada; si nos conformamos, no progresamos mentalmente”.

Siguiendo en la misma sintonía, el exentrenador del Wydad AC marroquí manifestó que sus dirigidos “tienen una gran voluntad y determinación” para medirse ante Portugal, pese al cansancio por los partidos frente a “naciones muy fuertes, como Croacia, Bélgica, Canadá y España, la selección que más te hace mover en la cancha”.

El entrenador de la selección de Marruecos reconoció que espera que Cristiano Ronaldo no esté en el equipo titular de Portugal. Gentileza.

El entrenador de la selección de Marruecos, después de avisar que no cambiarán su estilo de juego, se refirió a Cristiano Ronaldo, quien no fue titular en la goleada de los lusos frente a Suiza. “Como entrenador, espero que no juegue. Es uno de los mejores de la historia”, destacó.