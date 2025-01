El fichaje más caro de la historia del fútbol femenino: cuánto desembolsó el club que compró a la jugadora

El fútbol femenino registró un suceso histórico: Chelsea oficializó como refuerzo a la defensora estadounidense Naomi Girma por más de un millón de euros, el pase más caro de todos los tiempos. La jugadora de 24 años llega al equipo londinense proveniente de San Diego Wave, a cambio de 1,05 millones de euros, unas 900.000 libras.

El pase enterró el record de los 821.265 euros que había pagado el Bay FC estadounidense, en febrero del año pasado, por la delantera zambiana Racheal Kundananji.

Para Chelsea representa la tercera vez que rompe una marca en el mercado de pases: ya había concretado las contrataciones de la danesa Pernille Harder (433.100 dólares en 2020) y la colombiana Mayra Ramírez (661.240 dólares en 2024).

Naomi Girma, the most expensive women's player in the world, felt all the love at Stamford Bridge during her unveiling as a Chelsea player 😍



