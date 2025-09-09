Camino al Mundial 2026: cuándo volverá a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá cuatro amistosos en lo que resta del año. (Foto: Fotobaires)

La Selección Argentina disputó su último partido en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Ecuador y volverá a jugar el mes que viene en la próxima fecha FIFA.

El equipo nacional tendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos. El viernes 10 de octubre a las 21, hora argentina, enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Vinotinto que dirige Fernando Batista fue uno de los últimos rivales de las Eliminatorias la semana pasada con victoria 3 a 0 para la Albiceleste en el Monumental.

Tres días después, el lunes 13/10, se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Los centroamericanos no consiguieron clasificar al Mundial 2026.

Los dos últimos amistosos del año serán entre el 10 y el 18 de noviembre en Luanda (Angola) y en Kerala (India), con rivales y días a confirmar.

La agenda de la Selección Argentina para 2026

El partido ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias podría ser el último por los puntos antes del Mundial 2026. El único encuentro oficial que podría disputar Argentina es la Finalíssima con España, con chances de jugarse en marzo.

Las dos fechas FIFA de 2026 previas al Mundial son del 23 al 31 de marzo, cuando se definirán los últimos repechajes y del 1 al 9 de junio. La Copa del Mundo será del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.