¡Fuerza Chango!: Cravero no sigue en Cipolletti por una afección cardíaca y se operará en la ciudad

El Chango Cravero tendrá la banca del club para su operación cardíaca. (Foto: Matías Subat)

En una jornada con mucha carga emotiva en Cipolletti, se anunció que Daniel Cravero no estará al frente del equipo en el Federal A para priorizar un problema de salud.

Al entrenador le detectaron una afección cardíaca y deberá someterse a una intervención quirúrjica. El club acompañará al DT en el proceso y será operado en la ciudad en las próximas semanas. La recomendación médica es que descanse y no continúe trabajando.

Además, el reposo posterior le llevará varios meses por lo que era inviable que continúe en el cargo. La decisión se tomó en conjunto y también se resolvió que el ayudante de campo, Alejandro Barbona, dirija en el debut con Atenas en Río Cuarto del próximo 20 de marzo.

Lo hará acompañado por Germán Alecha y/o Bruno Gorer, DT de la primera local y coordinador de las inferiores, respectivamente. De todas formas, la idea de la dirigencia es buscar un nuevo entrenador.

Cravero agradeció el acompañamiento del club y el afecto de los hinchas. Más allá de la dura noticia, se mostró fuerte para afrontar los próximos pasos.

«Chango, el Club Cipolletti te desea lo mejor en el partido más importante de tu vida», le desearon desde la institución.

«Acá me han hecho sentir como en mi casa. La gente me ha tratado de la mejor manera y me voy a operar acá. Le agradezco a todos», expresó el DT.