En vivo: Cipolletti ya recibe a Villa Mitre en La Visera por el Federal A

Con la necesidad de pisar fuerte como local, Cipolletti ya recibe a Villa Mitre en La Visera de Cemento en la quinta fecha de la Zona Campeonato del Federal A.

El Albinegro busca un triunfo que lo acerque o lo meta dentro de la zona de clasificación entre los cuatro primeros del grupo. Arrancó la fecha 7° luego de una victoria y dos derrotas.

El equipo del Chango Cravero cumplió como local ante Kimberley pero cayó en sus dos salidas como visitante en esta fase, contra Argentino de Monte Maíz y Deportivo Rincón.

Como quedó libre en el debut, aún tiene margen para ir por clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso pero en La Visera no puede ceder puntos.

Del otro lado, Villa Mitre tuvo un flojo arranque en esta instancia con tres derrotas al hilo y un empate en el clásico ante Olimpo. Por esa razón, no le queda otra que ganar.

Los cambios y las formaciones

Los principales cambios de Cipolletti están en la dupla de centrales que está compuesta por Jeremías Langa y Lucas Mellado. En Rincón, la zaga fue Yago Piro – Yair Marín, que hoy están ausentes por lesión.

Cravero apostó por el ingreso de Matías Páez en el mediocampo y la vuelta de Nicolás Parodi tras la fecha de suspensión por su expulsión ante Kimberley.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Lucas Mellado, Gustavo Mbombaj; Agustín Stancato, Matías Páez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi.

Villa Mitre salió con: Franco Agüero; Fabián Dauwalder, Genaro Cepeda, Damián Zadel, Nicolás Ihitz, Valentín Jouglard, Pablo Mujica, Enzo González, Maximiliano López; Thiago Pérez y Leonel Iriarte.