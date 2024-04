El pasado rockero del presidente de Sportivo Trinidense, el rival de Boca en la Sudamericana

Este martes, Boca recibirá a Sportivo Trinidense de Paraguay por la segunda fecha de la Copa Sudamericana desde las 21. El Xeneize va en busca de su primer triunfo ante el elenco de Asunción que cuenta con un presidente particular que llegó a ser líder de una banda punk en el pasado.

El elenco paraguayo viene de perder en su debut como local ante Fortaleza y mañana enfrentará al conjunto azul y oro en busca de reponerse en el certamen internacional.

El club paraguayo está atravesando su mejor momento en 88 años de historia y en gran parte es gracias a su presidente Norman Rieder, empresario de 40 años que se destaca por ser el dirigente más joven del fútbol guaraní y cuenta con la particularidad de haber liderado la banda punk Área 69, la cual se disolvió en 2017.

Rieder durante su facete como rockero.

El presidente de Sportivo Trinidense palpitó el cruce con Boca

Luego de conocerse los equipos que integraban el grupo D, Rieder dialogó con Urbana Plata y adelantó cómo vivió el club guaraní la noticia de enfrentar al Xeneize: «Todos los muchachos pedían por Boca, increíble todo lo que se dio, es un hueso duro pero estamos muy contentos. Es un grupo durísimo, hace que todo sea más lindo, y jugar contra Boca es un privilegio y un prestigio«.

Y sostuvo que «algunos dicen que nos harán 15-0 en el primer tiempo, a mi me llena de energía eso, y que tenemos un estadio para tres mil personas nada más. Nosotros siempre estamos para hacer historia. Eso es lo que nos motiva para estar acá. Si no fuese por las ganas de hacer historia, no tiene sentido que estemos en esta posición».

A su vez, Norman habló sobre la chance de recibir a Boca en el estadio Defensores del Chaco con capacidad para 42.000 espectadores, ya que la cancha de Sportivo Trinidense solo pueden ingresar unas 3.000 personas: «A estos equipos, lo más probable es que los enfrentemos en el Defensores, pero eso lo iremos viendo con el tiempo y con los organizadores, con la CONMEBOL».