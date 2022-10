El paso de Gallardo por la región: su amor por San Martín de los Andes y las anécdotas

Todavía retumba y por varios días lo hará la noticia. La salida de Marcelo Gallardo de River pondrá fin a un ciclo de ocho años y medio en el que la historia del club cambió por completo por la obtención de títulos internacionales y las victorias sobre Boca, incluyendo la final de Madrid.

El vínculo del Muñeco con la región es directo, tanto en lo profesional como en lo personal. Es que el DT más querido de la historia del Millo eligió el sur de Neuquén para vacacionar y además para hacer dos pretemporadas en cercanías de San Martín de los Andes.

La primera vez fue en 2020, cuando el equipo venía de tener uno de los años más brillantes desde lo colectivo, con otra eliminación en semi de Libertadores a Boca incluida, venía de perder la final increíble contra Flamengo en Lima.

El plantel tenía jugadores muy queridos como Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández, Enzo Pérez o Leonardo Ponzio. Lucas Pratto era suplente junto a Ignacio Scocco, en un grupo de futbolistas que le dio muchísimo a la institución de Núñez.

Gallardo conocía la zona porque hacía poco había estado de vacaciones junto a sus hijos y eligió un hotel de lujo para hospedarse (Loi Suites) y un predio enorme que está muy cerca para entrenar (El Desafío).

El recibimiento en ese 3 de enero de 2020, por la tarde, fue histórico. Más de 20 mil personas escoltaron al colectivo de River desde el aeropuerto Chapelco al alojamiento.

Durante la semana que se quedó en San Martín, River hizo muchos trabajos físicos. Gallardo empezaba a diagramar un nuevo año. En cada paso dejó en claro su total dominio sobre las decisiones que refieren al plantel y mostró recelo si algo no se hacia como estaba planeado.

Gallardo llegó a San Martín en dos oportunidades como DT de River. Foto: Patricio Rodríguez

En esa pretemporada se hablaba de la importancia de lo que se venía. Los propios protagonistas lo declaraban en las entrevistas. El equipo buscaba su primer título de liga en seis años, pero finalmente no pudo con el Boca de Miguel Ángel Russo. Después vino la pandemia y en el regreso al fútbol, River volvió a ganar.

Ya en 2022 la llegada fue distinta. Al no poder viajar a Miami por el coronavirus, River se movió rápido para volver a San Martín pero en un contexto completamente distinto. La situación sanitaria cambió y hubo más cuidados en ese sentido. Venía de ganar la Liga Profesional 2021 con Julián Álvarez como figura y la Copa de Campeones ante Colón, en lo que fue su último título como DT de River

Marcelo Gallardo llegando este año a San Martín Fotos: Patricio Rodríguez

Al mismo tiempo, se vio un Gallardo mucho más terrenal. Es que no solo pasó sus vacaciones en la misma región sino que al volver con el plantel le imprimió su sello con las actividades. Ciclismo, rafting y trekking conformaron la rutina del grupo que, con el Muñeco a la cabeza, recorrió distintos caminos linderos a San Martín.

Hubo una idea de que los jugadores y el cuerpo técnico se conectaran con la naturaleza, entendiendo que es tan importante la parte humana como la estrictamente futbolística. En ese contexto, el «choque» con Patricio Rodríguez, el fotógrafo de Río Negro en San Martín, quedó como una de las anécdotas más destacadas. De esa situación quedaron registros fotográficos.

Las charlas con Enzo Francéscoli fueron otro de los momentos destacados. No porque no se den a menudo en el River Camp de Buenos Aires, sino porque la imagen de las dos figuras trasciende cualquier coyuntura. Dos instituciones del Millo y del fútbol argentino charlando como simples compañeros de trabajo no es algo que veamos todos los días en la Patagonia.

Francescoli y Gallardo en la última pretemporada de River en San Martín de los Andes. Fotos: Patricio Rodríguez.

También tuvo tiempo para probar a los arqueros. Franco Armani y el cipoleño Ezequiel Centurión volaron de palo a palo mientras Gallardo se divertía con su excelente pegada, esa que mostró durante toda su carrera como jugador. De fondo, las montañas neuquinas. Una postal difícil de repetir y que Río Negro pudo registrar.

Marcelo Gallardo mete su chanfle con el pie derecho y la pelota se colgará en el ángulo de Armani. Fotos: Patricio Rodríguez

Durante esos trabajos del 3 al 11 de enero de este año, fueron llegando los primeros de los once refuerzos que River tendría a lo largo del año. Después, el resto es historia conocida. Se fueron Julián Álvarez, Enzo Fernández, llegaron 11 jugadores y los resultados estuvieron lejos de ser los esperados.

Seguramente Marcelo Daniel Gallardo vuelva a San Martín, pero ya no como DT de River sino para seguir disfrutando de la zona y sus actividades al aire libre.