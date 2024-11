El Pity Martínez frotó la lámpara y otra vez fue clave en River con una asistencia de lujo

Al igual que en los últimos partidos, el Pity Martínez tuvo un buen ingreso en River y fue determinante con una genial asistencia a Facundo Colidio en el 3-2 definitivo ante Instituto en Córdoba.

El volante ingresó a los 24 minutos del complemento con el partido 2-1 a favor. Rápidamente llegó un baldazo de agua fría con el 2-2 del local.

En el momento clave del encuentro, el Pity Martínez sacó de la galera un pase genial de tres dedos para Colidio. Lo dejó mano a mano con el efecto a su favor y el delantero lo aprovechó para el 3-2 que valió tres puntos.

¡¡PELOTA TOP DEL PITY MARTÍNEZ Y 3-2 DE COLIDIO ANTE INSTITUTO!!



¡¡PELOTA TOP DEL PITY MARTÍNEZ Y 3-2 DE COLIDIO ANTE INSTITUTO!!

Después de la rotura de ligamentos en enero que lo sacó de las canchas todo el año, el zurdo volvió el mes pasado y demostró estar en buena forma a pesar de la inactividad. Tuvo ingresos positivos contra Defensa y Justicia, Atlético Mineiro y Banfield.

Colidio: «El Pity me venía diciendo que me iba meter una pelota así»

El autor del 3 a 2 de River, Facundo Colidio, reconoció que Gonzalo Martínez ya le había anticipado que le iba a dar un pase así cuando les toque compartir cancha.

«Fue buenísima, creo que es la primera vez que jugamos juntos desde que volvió. En los entrenamientos me venía diciendo que me iba a meter una pelota así, hoy me dejó mano a mano y por suerte lo pude hacer», destacó el delantero.