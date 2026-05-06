«Empujar el carro todos juntos lo va a hacer más fácil», afirmó Marcelo Rucci en la OTC 2026

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa participó de la presentación oficial de Neuquén ante la Offshore Technology Conference (OTC) 2026, en Houston, Estados Unidos. Desde allí, el gremio sostuvo que los trabajadores deben ser parte central de las decisiones en el sector, y que el crecimiento de Vaca Muerta debe incluir la capacitación, la seguridad y el desarrollo de las comunidades petroleras.

En el evento, el secretario general Marcelo Rucci estuvo presente en las exposiciones de Pan American Energy, FECENE, YPF y del gobernador Rolando Figueroa, realizadas en el panel «Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market».

«Hay una gran posibilidad en entender que empujar el carro todos juntos lo va a hacer más fácil. Vaca Muerta es una realidad ya», expresó Rucci luego de las disertaciones. En ese sentido, dijo: «Tomo palabras del gobernador: este es un desafío generacional. Vaca Muerta va a ser posible si nos escuchamos, hablamos, intercambiamos ideas y sacamos lo mejor«.

Sin embargo, remarcó que el desarrollo energético no debería medirse sólo en inversiones, producción o infraestructura, sino que también tiene que garantizar el empleo genuino, condiciones laborales seguras, formación profesional y oportunidades reales para la población en Neuquén, Río Negro y La Pampa.

En esa línea, señaló que el gremio avanza en la creación de un centro de formación en Neuquén capital, que incluirá certificaciones internacionales y alianzas con universidades. Además, la iniciativa se complementará con una escuela móvil para llevar capacitación técnica, práctica y de seguridad a las localidades petroleras de la región.

«Es una industria de riesgo. Queremos que la gente vaya y vuelva a su casa: eso es lo más importante», sostuvo Rucci.

La noche previa al panel, también estuvo en el encuentro organizado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) en el Post Oak Hotel. En el encuentro, agradeció la invitación y pidió confianza tanto en la provincia como el país, así como unidad entre los sectores que integran la industria hidrocarburífera.

El secretario general afirmó: «Confíen en la Argentina y en Neuquén porque estamos trabajando todos juntos. La industria, las pymes, el gobierno, los trabajadores. Estamos haciendo un esfuerzo compartido y eso convierte el sueño en una realidad».

«Cuesta dimensionar la magnitud de lo que va a ser esto. Va a ser algo gigantesco. Tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias y es importante que lo hagamos entre todos para que sea posible», concluyó.