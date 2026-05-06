Latam suspenderá viajes de Argentina a Miami por casi tres semanas: cuándo será y cómo solicitar el reembolso

La aerolínea de viajes internacionales Latam informó de la suspensión del servicio de vuelos entre el aeropuerto de Ezeiza para Miami durante un estimado de 18 días. El motivo surgió por la planificación de mejoras y reparaciones en el aeropuerto argentino que afectará a cientos de pasajeros.

Las obras en Ezeiza se realizarán entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, sujeto a modificaciones o reprogramaciones por inconveniencias mayores.

La restricción estará vigente únicamente a las aeronaves de fuselaje ancho que operan la ruta a Miami. la empresa detalló que los vuelos operados desde y hacia Ezeiza con aviones de menor dimensión (A319, A320 y A321) no están sujetos a esta limitación.

Latam confirmó que el resto de la operación del aeropuerto continuará con normalidad durante este período para el resto de destinos. Para los pasajeros afectados por la cancelación, podrán reprogramar su itinerario con conexión en Santiago, São Paulo o Lima.

Latam suspenderá viajes de Argentina a Miami: cómo solicitar el reembolso de pasajes

La aerolínea indicó que los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos con aeronaves en la ruta Ezeiza–Miami-Ezeiza, cuentan con diversas alternativas disponibles en la sección “Mis Viajes”. Esta sección está disponible en latamairlines.com o a través de su agencia de viajes.

En el sitio web, Los pasajeros podrán solicitar el reembolso total del valor del pasaje sin cargo alguno. Las cancelaciones se podrán tramitar a partir del 5 de mayo.

Como otra opción para los usuarios, los pasajeros podrán reprogramar su viaje para una fecha anterior o posterior al período de restricción, dependiendo de la disponibilidad de lugares.

Con información de NA