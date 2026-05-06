Sebastián Báez y Solana Sierra debutaron con triunfos en el Masters 1000 de Roma
Sólidas victorias de los argentinos en el primer día de competencia del Foro Itálico, que tuvo resultados agridulces para los albicelestes. Los detalles.
Este miércoles comenzó el Masters 1000 de Roma, que tiene una presencia abundante de argentinos. 11 tenistas albicelestes ingresaron al cuadro principal del torneo y ya varios saltaron a la cancha.
El primero fue Sebastián Báez (65°), que debutó con una sólida victoria sobre el estadounidense Brooksby (63°) en sets corridos. Fue triunfo por 6-3 y 7-6 en una hora y 42 minutos de juego. En la próxima instancia se verá las caras contra el kazajo Bublik, preclasificado número 9.
Por otro lado, Marco Trungelliti (75°) no pudo ante el norteamericano Svajda (90°) y se despidió del certamen tras caer por 0-6, 6-4 y 7-6. Otro que dijo adiós tempranamente fue Camilo Ugo Carabelli. El Brujo luchó pero perdió ajustadamente contra el kazajo Shevchenko (85°) por 6-3, 4-6 y 7-6.
La última derrota de la jornada fue protagonizada por Francisco Comesaña (114°). El nacido en Mar del Plata ingresó al cuadro principal a través de la Qualy pero su recorrido finalizó en la primera ronda tras una dura caída en sets corridos ante el alemán Struff (83°), con parciales de 6-2 y 6-4.
La otra buena del día fue el triunfazo de Solana Sierra (72°), la única representante femenina. Tras llegar a los octavos de final en Madrid, la tenista de 21 años apabulló a la alemana Korpatsch (87°) y le ganó 6-3 y 6-1 en una hora y 12 minutos de partido. En la segunda ronda se medirá ante la ucraniana Kalinina (93°), también proveniente de la clasificación.
La agenda de los argentinos el jueves
El jueves se cerrará la primera ronda y habrá mas participación argentina. No antes de las 7, Román Burruchaga (56°) abrirá la jornada contra el local Bellucci (80°). Luego, Juan Manuel Cerúndolo (72°) protagonizará un duro choque sudamericano contra el chileno Garín (104°), proveniente de la Qualy.
Mas adelante, no antes de las 9, Thiago Tirante (69°) debutará ante otro local: Cadenasso (196°), que entró al torneo por invitación. El último en salir al polvo de ladrillo será Mariano Navone (44°). Desde las 10:30, la Nave tendrá la misión más difícil contra el canadiense Shapovalov (37°).
Por otro lado, Tomás Etcheverry (26°) y Francisco Cerúndolo (27°) iniciarán su camino recién en la segunda ronda, al estar preclasificados entre los mejores 32 tenistas del torneo.
*Todos los horarios corresponden a Argentina.
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