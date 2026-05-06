Senado: el oficialismo negocia con aliados para destrabar leyes sin votos asegurados

Habrá una reunión este miércoles en búsqueda de algún entendimiento sobre propiedad privada (Foto: Prensa Senado)

El oficialismo y bloques dialoguistas del Senado mantendrán negociaciones contrarreloj para intentar destrabar la agenda legislativa, en medio de un escenario donde no cuentan con los votos garantizados para avanzar con proyectos clave.

La estrategia incluye reuniones entre funcionarios y legisladores con el objetivo de acercar posiciones y construir mayorías mínimas que permitan tratar iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.

Entre los temas en discusión aparece un proyecto vinculado a la propiedad privada, que funciona como eje de las conversaciones más inmediatas para lograr consensos en la Cámara alta.

Para la jornada de hoy se buscará no repetir cancelaciones sorpresivas, con la conformación de tres bicamerales: Mixta Revisora de Cuentas a las 11.30 y Control de los Fondos de La Seguridad Social, desde las 16.

La reunión contará con la oposición dialoguista para intentar destrabar algunas de las leyes que envió la Casa Rosada y que continúan sin las firmas necesarias para avanzar con dictámenes de mayoría.

Al mismo tiempo, el oficialismo evaluará el estado de otras iniciativas relevantes, como la reforma electoral que incluye cambios en las PASO además de proyectos sobre salud mental y discapacidad, aunque estos últimos presentan mayores dificultades para ingresar en la agenda.

El PJ buscará oponerse en el Congreso contra el plan de quitar las PASO de parte del Gobierno (Foto: archivo)

La falta de mayorías propias obliga al Gobierno a sostener un esquema de negociación permanente con sectores aliados, lo que implica revisar textos y aceptar modificaciones para asegurar acompañamientos.

En búsqueda de votos, el oficialismo buscará negociaciones abiertas y concesiones en análisis

El vínculo con estos sectores resulta determinante, ya que el oficialismo depende de sus votos para avanzar con cualquier proyecto, como ya ocurrió en debates anteriores donde las alianzas resultaron clave para la aprobación de leyes.

En ese marco, en los últimos días se registraron señales de concesiones hacia bloques dialoguistas, en un intento por destrabar iniciativas que permanecen frenadas en el Senado. Sin embargo, persisten tensiones por cambios de último momento y por la inclusión de temas que no siempre cuentan con consenso previo, lo que genera desconfianza entre los aliados.

En este contexto, la dinámica legislativa se mantiene abierta y sujeta a negociaciones constantes, con un oficialismo que busca sostener su agenda en un Congreso fragmentado y con una oposición que conserva capacidad de bloqueo.