Departamento de Caballito: investigan compras de muebles de Manuel Adorni por $14 millones

La Justicia incorporó una nueva erogación a la investigación por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Según la causa, el funcionario habría gastado $14 millones en muebles para su departamento de Caballito, con pagos que también se habrían realizado en efectivo y sin factura.

La información surge de las declaraciones judiciales del contratista Matías Tabar, quien ya había mencionado trabajos previos en la casa del country Indio Cuá. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La causa contra Manuel Adorni sumó nuevos gastos investigados

Este miércoles también declaró Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario. El testigo ingresó a Comodoro Py antes de las 9 y se retiró dos horas después sin hacer declaraciones públicas.

Según la publicación, Miano ratificó la deuda de US$65.000 vinculada a la remodelación del semipiso de la calle Miró al 500. También afirmó que quien “se encargó de todo” fue Pablo Martín Feijoo, socio suyo e hijo de la otra acreedora.

De acuerdo con el expediente, Adorni habría acordado devolver ese dinero “sin plazo ni interés”, en un arreglo verbal y “sin ninguna documentación” respaldatoria, según los testimonios incorporados a la investigación judicial.

Tabar declaró bajo juramento que volvió a trabajar para Adorni y Bettina Angeletti en el departamento de Caballito. Dijo que fue convocado para coordinar trabajos de carpintería, luego de las tareas realizadas en la vivienda de Indio Cuá.

Qué reveló el contratista sobre los muebles y los pagos

Según detalló Tabar, el matrimonio encargó una mesa de comedor de madera y mármol, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa ratona y otros elementos de mobiliario. Los trabajos habrían sido abonados entre enero y febrero de este año.

El contratista sostuvo además que los pagos de los $14 millones “habría sido también en efectivo y sin factura”. La Justicia ordenó peritar su celular para revisar conversaciones con Adorni, Angeletti y proveedores vinculados a las obras.

La investigación judicial también analiza otros movimientos patrimoniales. Según la causa, el matrimonio habría destinado US$365.000 a propiedades en los últimos dos años y medio, mientras mantiene compromisos económicos por más de US$335.000.

Como última medida, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA. La Justicia busca determinar si el jefe de Gabinete y su esposa cuentan con ingresos declarados para justificar las erogaciones investigadas.

Con información de Infobae