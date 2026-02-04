El plan de Marcelo Gallardo con Kendry Páez: cuándo podría ser su debut en River

Kendry Páez es el último refuerzo de River y aún no debutó. (Foto: @RiverPlate)

Kendry Páez es el último refuerzo de River en el mercado de pases y se especulaba con que sume sus primeros minutos el sábado ante Tigre.

Sin embargo, el debut de la joya ecuatoriana deberá esperar un tiempo más ya que Marcelo Gallardo consideró que primero haga una adaptación física.

El joven de 18 años viene con poco rodaje y aseguran que quedó impresionado por la intensidad de los entrenamientos del Millonario por lo que estuvo de acuerdo con la decisión de no apurar el debut.

Su estreno podría darse el martes 17 de febrero cuando River enfrente a Bolívar por los 32avos de Copa Argentina en el arranque del torneo.

Páez llegó a préstamo por una temporada del Racing de Estrasburgo de Francia. Su pase pertenece a Chelsea que pagó 25 millones de euros por su pase hace dos años.

El probable equipo de River contra Tigre

Franco Armani y Marcos Acuña aún no están al 100% desde lo físico por lo que seguiría Santiago Beltrán y volvería Matías Viña tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión con Gimnasia. Ante la lesión de Sebastián Driussi, entraría Maxi Salas.

De esta manera, el Millonario formaría con Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Moreno, Vera, Galván, Quintero; Colidio y Salas. El partido con Tigre será el sábado a la 20 en el Monumental.