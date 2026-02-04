Armani ya se entrena con normalidad y prepara su vuelta al arco de River

Armani se entrena a la par de sus compañeros y apunta a volver en el arco Millonario.

Santiago Beltrán lleva nada menos que tres vallas invictas en sus tres partidos en el arco de River y viene de su mejor actuación en Primera División. Mientras Marcelo Gallardo aguarda por la recuperación de Franco Armani. Ahora, el campeón del mundo se reintegró a los entrenamientos.

El Pulpo arrancó la semana de trabajo a la par de sus compañeros tras dejar atrás el desgarro en uno de sus gemelos y la posterior inflamación del tendón de Aquiles generada en esa misma pierna derecha.

Es la primera vez que puede hacerlo desde su lesión muscular, sufrida el domingo 4 de enero, en el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes.

Aunque es el dueño indiscutido del puesto, el Muñeco pretende darle el tiempo necesario para que pueda tomar más ritmo y alcanzar su mejor forma física tras un mes sin poder entrenarse con normalidad.

Por eso, Armani podría quedarse afuera del duelo ante Tigre y apuntar a un regreso frente a Argentinos, el próximo jueves 11 de febrero, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Si todo transcurre como está planeado, Beltrán jugará su cuarto partido consecutivo antes de devolverle el arco al referente de este River.

Esas buenas actuaciones no solo permiten darle más tiempo a Armani, sino que también lo posicionan como primer suplente, un lugar que deberá pelear mano a mano con Ezequiel Centurión, ya recuperado de su fractura de muñeca sufrida sobre el final de su préstamo en Independiente Rivadavia.

A los 39 años, Armani tiene contrato hasta diciembre de 2026. Por ahora, no hay negociaciones en marcha para una renovación y en Núñez barajan la posibilidad de que sea el propio arquero quien decida terminar su ciclo en el club, o, incluso, ponerle fin a su carrera.

Ante este escenario, y tras la salida de Jeremías Ledesma, en River ya piensan en salir a la búsqueda de un arquero para la temporada que viene.

Beltrán, que en 2027 tendrá 22 años, y Centurión, que volvió para ser suplente del Pulpo, son los únicos dos arqueros que por ahora están confirmados para el año que viene.