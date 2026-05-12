Atento Boca: en Italia afirman que Dybala renovaría su contrato en Roma

Paulo Dybala es el gran anhelo de Boca en el próximo mercado de pases pero Roma todavía pretende retenerlo y le va a ofrecer una renovación de contrato.

Los medios italianos afirman que el club capitalino le acercó una propuesta para extender el vínculo por un año más. Su actual contrato vence al término de esta temporada europea.

La principal traba para una continuidad del delantero argentino es el elevado salario que percibe. Por esa razón, Roma propuso un reducción considerable como condición excluyente.

El cordobés cobra 8 millones de euros anuales y en el nuevo contrato le ofrecerían 2.5 + bonos. Más allá de esa disminución, esta cifra tampoco sería sencilla de igualar para Boca.

El entrenador italiano Gian Piero Gasperini lo quiere retener y le pidió al club que intente renovarle. Dybala fue contundente al ser consultado y afirmó que estos serían sus últimos partidos en Roma ya que termina su vínculo en junio.

«No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato«, aseguró el delantero.

La situación habría cambiado en las últimas horas con la propuesta de renovación. Aunque Boca le pueda ofrecer un buen contrato, todo dependerá de la voluntad del jugador. Si prefiere seguir en Europa o considera que ya es tiempo de volver a Argentina.

El jugador tuvo una temporada difícil en Italia donde no pudo tener mucho rodaje por las lesiones. Esta semana se confirmó que quedó afuera de la pre-lista de la Selección Argentina para el Mundial.