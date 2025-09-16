El roquense Facundo Mura, la sorpresa de Racing para enfrentar a Vélez por la Copa Libertadores

En la previa de la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores en Liniers, se confirmó que Facundo Mura será titular en Racing, una decisión sorpresiva de Gustavo Costas para enfrentar a Vélez.

El roquense, que habitualmente es suplente de Gastón Martirena, será el lateral derecho contra el Fortín y el uruguayo jugará más adelantado.

Mura fue titular en cinco de los ocho partidos de la Academia en el campeonato local pero en la Copa Libertadores fue suplente en todos y solo ingresó desde el banco en tres.

La novedad del equipo de Costas será la posición de Martirena que será extremo derecho. Aún no está claro si el roquense será lateral en una defensa de cuatro o carrilero con tres centrales por detrás.

Esto se debe a que Santiago Sosa puede jugar de volante central o de líbero. Si el ex River se mete entre los zagueros, tanto Mura por derecha como Gabriel Rojas por izquierda se adelantarán al mediocampo.

Además, al igual que el último viernes contra San Lorenzo, Facundo Cambeses será el arquero titular y el neuquino Gabriel Arias estará en el banco de suplentes.

Posibles formaciones de Racing y Vélez por la Copa Libertadores

De esta manera, Racing formaría con: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Santiago Solari y Adrián Martínez.

Vélez saldría con: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos.