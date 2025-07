El tajante mensaje de Tevez tras el interés de River por los jugadores de Talleres: «No quiero a nadie que…»

El mercado de pases no se detiene y suma un nuevo conflicto entre River y Talleres. Marcelo Gallardo quiere a Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo, y desde el conjunto cordobés salió Carlos Tevez, flamante nuevo entrenador a contestarle.

El nombre que anotó el Muñeco en la carpeta de River fue el Portillo, pero no se quedó ahí y también mostró su interés por Galarza. Ante esta situación, Tevez no anduvo con vueltas y se refirió a las negociaciones durante su presentación.

«Va a estar quien quiera estar. El escudo está por encima de cualquier nombre. El que quiera estar, que se suba al barco«, arrancó Apache.

Pero no se quedó ahí y disparó: «Los jugadores que quieran irse no estarán en el once. No quiero a nadie que no quiera estar con esta camiseta«. Si bien evitó meterse en la negociación con el Millonario, le dejó un mensaje claro al plantel en la previa del debut del próximo viernes frente a San Lorenzo.

El presidente de Talleres rompió el silencio tras el interés de River

Además de Carlitos, otro que se refirió al tema fue Andrés Fassi, presidente del elenco cordobés, y no anduvo con vueltas. «Portillo y Galarza Fonda me pidieron la posibilidad de salir si es positivo el ofrecimiento. Yo lo he dicho muchas veces: el presupuesto de River de todo un mes es el presupuesto de Talleres en todo el año«, planteó.

«¿Lo único? River deberá pagar lo que valen para que puedan irse”, cerró Fassi advirtiendo tanto a Jorge Brito como a Marcelo Gallardo.