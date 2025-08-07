Emmanuel Giménez, el señor de los ascensos que reforzó a Deportivo Rincón

Con los cupos del mercado de pases invernal cubiertos, Deportivo Rincón sufrió un duro contratiempo con la lesión de Gastón Portiño, que se rompió los ligamentos cruzados. Ante esta situación, el club tenía la posibilidad de incorporar un jugador en reemplazo por lo que resta de la temporada y el entrenador, Duilio Botella, apostó por un conocido de confianza.

Se trata de Emmanuel Giménez, el experimentado volante de 40 años que llegó desde Central Norte de Salta y ya fue titular en los empates ante Atenas de Río Cuarto y Olimpo. El DT no tardó en mandarlo a la cancha y el mediocampista le dio soluciones en una zona de la cancha donde las necesitaba.

“Llegué hace 15 días, todavía estoy adaptándome, es todo un cambio pero estoy contento de estar acá. Me tocó llegar y jugar enseguida. Pude completar los 90 minutos en los dos partidos”, destacó en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

Sobre el presente de Rincón y el partido del sábado ante Cipolletti, Giménez analizó: “Con Atenas fuimos muy superiores pero no pudimos quedarnos con el triunfo. En Bahía hicimos un partido inteligente, nos plantamos bien en la cancha de Olimpo, un rival que venía entonado por las dos victorias, y más siendo local. Tuvimos nuestras posibilidades de poder ganar el partido, creo que la victoria está al caer. Tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer con Cipolletti, conociendo las virtudes que tienen ellos, pero también siendo conscientes de sus debilidades”.

Acerca de su salida de Central Norte, repasó: «Fue raro. Me tocó ascender el año pasado, fui capitán y este año jugué 14 de los 16 partidos de la primera ronda. Cuando cambió el cuerpo técnico me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Sacaron a casi todos los jugadores que habíamos estado en el ascenso. Me pareció un poco incomprensible pero el fútbol tiene estas cosas».

«Estuve entrenando separado del plantel por dos meses. Ahí salió la posibilidad de venir acá a Rincón por la lesión de Portiño. Rincón es un club que está en constante crecimiento, con el anhelo de mejorar cada campaña y poder ir a la Copa Argentina. Eso me movió para venir, es un lindo desafío. A Duilio lo conozco bien y sé que es un técnico que apunta a pelear cosas importantes», continuó.

El cordobés cuenta con una amplia trayectoria y fue parte del plantel de Santamarina de Tandil que comandó Botella en el ascenso al Nacional B en 2014.

Giménez cuenta además con el destacado logro de tener otros tres ascensos a la segunda categoría del fútbol argentino. En Federal A también lo consiguió con Racing de Córdoba en 2022 y con Central Norte de Salta el año pasado. El restante fue en Deportivo Morón en una gran campaña en la B Metropolitana en 2017. Son cuatro ascensos en 9 años.

“Con este formato de torneo es complicado ascender porque tenés que ganar prácticamente tres campeonatos en uno. El año pasado nosotros en Central Norte, nos tocó ganar la primera rueda, el nonagonal y también la final. Con Racing de Córdoba fueron dos ruedas larguísimas donde peleamos mano a mano con Sarmiento de Chaco. El que ascendimos con Santamarina fue algo parecido a este, es maratónico. Empezás a viajar mucho y se nota el desgaste del año. Tenés que tener un plantel muy competitivo y que no sea tan corto”, expresó.

«En el ascenso con Morón, teníamos un gran equipo. Después nos logramos mantener en la B Nacional que tenía 6 descensos y llegamos a la semifinal de la Copa Argentina que perdimos con River con dos goles en offside. Me hice hincha de Morón. En Racing y Santamarina me han tratado muy bien también. Tengo buena relación con todos los clubes en los que estuve», añadió.

A los 40 años, Giménez demostró que todavía está vigente y sabe que cuando deje de jugar seguirá ligado al fútbol. “Hoy disfruto de estar acá en Rincón jugando y haciendo lo que me gusta. Seguramente se vengan pronto nuevas etapas en el fútbol, es el ambiente donde mejor me siento y creo que puedo aportar desde otros lugares. Ya no pienso mucho en el próximo año sino en cómo termina este”, aseguró.

Un mal recuerdo con el Chango Cravero

En su extensa trayectoria en el ascenso, Emmanuel Giménez también pasó por Chaco For Ever y fue dirigido por el Chango Cravero, hoy DT de Cipolletti y rival de mañana. Sin embargo, las cosas no terminaron bien.

“Me fui de Chaco por diferencias con él y con su manejo del plantel y la relación con las personas. No tengo un buen recuerdo, desde mi punto de vista es un técnico que deja mucho que desear. No lo voy a saludar, no tengo nada que ver con él”, afirmó el volante.

«Las decisiones que puedan tomar los técnicos o dirigentes de turno no se relacionan con el cariño que la gente le puede brindar a uno o lo que uno ha dejado dentro de cada club», agregó.

Escuchá a Emmanuel Giménez en Río Negro Radio

