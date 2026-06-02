Alquileres en junio 2026: claves para entender los aumentos y ajustes por contrato

Dependiendo de la fecha de firma, los contratos de alquiler vigentes en junio 2026 deben respetar diferentes fórmulas de ajuste y periodicidades, lo que genera dudas tanto en propietarios como en locatarios sobre el valor final a abonar este mes.

Alquileres y Ley de Alquileres: ¿qué índice se aplica a tu contrato en junio 2026?

La validez de los acuerdos actuales depende estrictamente del marco legal, bajo el cual el alquiler fue suscripto inicialmente. Entonces, debe considerarse:

Los contratos iniciados antes del 17 de octubre 2023 mantienen el régimen de la Ley 27.551, con ajustes anuales mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central.

Por otro lado, aquellos firmados bajo la Ley 27.737 (octubre a diciembre 2023) deben actualizarse cada seis meses utilizando el Coeficiente Casa Propia (CCP).

Finalmente, los acuerdos celebrados tras la entrada en vigencia del DNU 70/23 a partir de 2024 operan bajo la libre autonomía de las partes, siendo la actualización por IPC (Inflación) cada tres o cuatro meses la modalidad más extendida en el mercado inmobiliario actual.

Aumentos por IPC: la estimación para los contratos trimestrales de alquiler en junio 2026

Para quienes deben actualizar su alquiler por IPC el 1 de junio 2026, se presenta una particularidad estadística: el dato oficial de inflación de mayo recién será difundido por el INDEC el próximo 11 de junio.

Al momento, con una inflación registrada del 3,4% en marzo y del 2,6% en abril, las proyecciones sugieren un ajuste acumulado cercano al 8,8%, aunque esta cifra es orientativa hasta que se complete el trimestre calendario.

En los casos donde se toma el rezago de los últimos tres meses publicados (febrero, marzo y abril), el aumento consolidado es del 9,12%; esto implica que un alquiler de $850.000 pasará a costar aproximadamente $927.552 para el período de junio, julio y agosto.