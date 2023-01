En Boca están enfocados en contratar a un defensor central como refuerzo

El Negro Ibarra espera la llegada de un marcador central para suplir la sorpresiva salida del peruano Carlos Zambrano, por decisión del entrenador. Gentileza.

Si la búsqueda de un defensor central era una prioridad para el Consejo de Fútbol y Hugo Ibarra, teniendo en cuenta que el capitán Marcos Rojo se perderá la primera parte del 2023 producto de su lesión en la rodilla, con la salida reciente de Carlos Zambrano se transformó prácticamente en una necesidad para Boca.

Aunque por el momento no hay negociaciones avanzadas por ningún jugador en particular, en el radar aparecen dos nombres que desde hace tiempo suenan como posibilidad: el principal apuntado es Lucas Merolla, de Huracán, pero las gestiones parecen complejas en términos económicos por las pretensiones del Globo. Otro zaguero que interesa es Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, aunque todavía no se iniciaron gestiones.

La sorpresiva desvinculación del peruano Zambrano cambió el panorama en la zaga xeneize. Sin Rojo, no abundan las alternativas en el fondo de Boca e Ibarra tiene en claro que para pelear con todo en los primeros meses del año deberán sumar a un zaguero en este mercado de pases. Ee espera que en los próximos días haya novedades.

El que asoma como una fija en el once de Ibarra es Jorge Figal, quien el último tramo de la temporada se ganó el lugar acompañando al experimentado peruano. Para conformar la dupla aparecen los únicos centrales con los que cuenta el plantel, por caso Facundo Roncaglia y los juveniles Gabriel Aranda, Nicolás Valentini y Renzo Giampaoli, quien regreso de su préstamo en el Rosenborg de Noruega.

Nicolás Figal parece que será el elegido por el Negro Ibarra para estar en la defensa de Boca a la espera de un refuerzo. Gentileza.

Asimismo, otra alternativa con la que podría contar Ibarra y que ya fue utilizado es Agustín Sández. El futbolista se afirmó en la primera como la principal alternativa de Frank Fabra en el lateral izquierdo, pero supo jugar de segundo marcador central y en caso de necesitarlo, el entrenador podría recurrir a sus servicios. Más atrás, en la reserva de Mariano Herrón se destacó Lautaro Di Lollo, convocado por Javier Mascherano para el Sudamericano Sub-20.