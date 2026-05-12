La verdura cotidiana que podría ayudar a controlar el azúcar en sangre, según un estudio

Los expertos evaluaron el impacto de la zanahoria en un grupo de ratones con diabetes tipo 2, dividiéndolos en diferentes categorías según su alimentación.

Un estudio reciente sugiere que ciertos compuestos presentes en la zanahoria podrían contribuir a la regulación del azúcar en sangre y mejorar la salud intestinal, lo que abriría nuevas posibilidades en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La investigación, realizada por un equipo de científicos en Dinamarca, analizó los efectos de esta hortaliza en ratones con una dieta alta en grasas y descubrió que su consumo estaba asociado con un mejor control metabólico.

Los expertos evaluaron el impacto de la zanahoria en un grupo de ratones con diabetes tipo 2, dividiéndolos en diferentes categorías según su alimentación. Aquellos que recibieron zanahoria en su dieta mostraron una respuesta más estable a los picos de azúcar en sangre y una microbiota intestinal más equilibrada, en comparación con los que no la consumieron.

Fotos gentileza.-

El estudio, publicado en la revista Clinical and Translational Science, sugiere que los efectos beneficiosos podrían estar vinculados a dos compuestos bioactivos presentes en la zanahoria: el falcarinol y el falcarindiol. Estas sustancias, conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, parecen favorecer la absorción de glucosa por las células y mejorar la función de la insulina, lo que las convierte en un foco de interés para futuras investigaciones.

El papel del microbioma intestinal

Otro aspecto clave identificado en el estudio es el efecto de la zanahoria sobre la flora intestinal. Los ratones que incorporaron esta hortaliza en su dieta presentaron un aumento en la presencia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que desempeñan un papel fundamental en la regulación del azúcar en sangre y la salud metabólica en general.

Los investigadores subrayan que la composición del microbioma intestinal es un factor determinante en múltiples aspectos de la salud y que ciertos alimentos pueden influir significativamente en su equilibrio. En este sentido, el consumo regular de zanahoria podría contribuir a mantener un perfil bacteriano más saludable.

¿Una opción complementaria para la diabetes?

Si bien los hallazgos son alentadores, los científicos advierten que todavía es necesario realizar estudios en humanos para confirmar estos efectos. No obstante, consideran que incluir zanahorias y otros vegetales ricos en compuestos bioactivos en la alimentación diaria podría ser un paso positivo en la prevención y manejo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

La investigación abre la puerta a futuras exploraciones sobre cómo ciertos alimentos pueden impactar la salud de manera natural. Mientras tanto, los especialistas recomiendan mantener una dieta equilibrada y variada, en la que las hortalizas desempeñen un papel central en el bienestar general del organismo.