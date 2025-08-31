En vivo: Con gol de Salas, River le gana 2-0 a San Martín de San Juan en el Monumental

River le gana a San Martín de San Juan en el Monumental. Foto: FBaires.

Esta noche, River recibe a San Martín San Juan desde las 19.15 en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura. Luego de sellar la clasificación en la Copa Argentina, el Millonario quiere seguir arriba en el certamen local.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de clasificar por penales ante Unión por la Copa Argentina y ahora buscará volver al triunfo en el torneo, donde llega luego de igualar 1-1 ante Lanús.

Por su parte, los sanjuanino llegan al Monumental luego de imponerse por la mínima como local ante Gimnasia de La Plata. Están octavos en la Zona B, donde se están clasificando con ocho unidades.

A los 17 minutos de juego, Santiago Lencina abrió el marcador para River. Luego de recibir la pelota en el área, el juvenil sorprendió al arquero con un bombazo al primer palo.

VAMOS SANTIAGOOOOOOOOOO ⚽🔥pic.twitter.com/GqFZmMeWLo — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 31, 2025

Tan solo cuatro minutos después, Maxi Salas amplió la ventaja para el Millonario. Luego de un pase largo, el delantero la punteó por la izquierda y encaró hacia el arco. Frente a Borgogno, sacó un zurdazo rasante para marcar el segundo tanto.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS! ⚽🔝



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS! ⚽🔝

El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ

La formación de River vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de San Martín (SJ) vs. River, por el Torneo Clausura

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián González; Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.