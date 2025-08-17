En vivo: River iguala 2-2 ante Godoy Cruz en media hora de juego en el Monumental

Esta tarde, River choca ante Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. Luego de lo que fue el empate por Copa Libertadores ante Libertad, Marcelo Gallardo decidió rotar y utilizará una formación completamente alternativa.

Luego de dos empates al hilo, ante Independiente por el torneo local y frente a Libertad por el certamen internacional, el Millo buscará volver al triunfo en su casa.

Para este encuentro, el Muñeco hará debutar al juvenil Bautista Dadín, quien es una de las principales joyas de las inferiores y fue «blindado» con una cláusula de 100 millones de dólares.

A tan solo tres minutos de juego, el Millo abrió el marcador. Luego de varios rebotes en la puerta del área, Sebastián Driussi recibió la pelota y sorprendió con un derechazo cruzado que se metió en el ángulo e hizo estallar el Monumental.

Antes de los diez minutos, Godoy Cruz reaccionó y llegó a la igualdad. Luego de un desborde por izquierda de Andino, el juvenil lanzó un pase al área que conectó Auzmendi anticipando a Rivero y venció a Ledesma.

A los 18 minutos, River volvió a ponerse en ventaja. Luego de un pase filtrado y algunos rebotes en el área, Giuliano Galoppo encontró la pelota con el arquero vencido y la empujo para marcar el segundo tanto del Millonario.

Tan solo diez minutos después volvió a reaccionar el elenco mendocino y llegó al empate desde los doce pasos. Luego de una falta de Rivero en el área, el árbitro sancionó la pena máxima. Auzmendi se hizo cargo del tiro, marcó nuevamente y puso la igualdad en el marcador.

La formación alternativa de River para recibir a Godoy Cruz

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Ignacio Fernández, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Bautista Dadín, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Godoy Cruz contra River

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.