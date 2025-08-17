Deportivo Rincón cayó en su visita a Córdoba ante Argentino de Monte Maíz por el Federal A

Este domingo, Deportivo Rincón sufrió un duro golpe en su visita a Córdoba por la quinta fecha de la fase Campeonato del Federal A. El León Neuquino cayó por 2-0 ante Argentino de Monte Maíz y no pudo ingresar en la zona de clasificación.

En un encuentro parejo, el desarrollo favoreció al local a partir de la expulsión de Germán Cervera a los 26 minutos de la primera parte. El goleador venía de anotarle el tanto del triunfo a Cipolletti en la fecha anterior y antes de la media hora vio la roja que complicó al elenco de Neuquén.

Sin embargo, los dirigidos por Duilio Botella se acomodaron en el campo de juego y lograron aguantar gran parte del complemento. Aunque en el cierre se iba a abrir el marcador a favor del local.

A falta de diez minutos para el cierre, Ramón Lentini puso en ventaja a Argentino que se iba a encaminar al triunfo. Y con el tiempo cumplido, el goleador que había ingresado desde el banco de suplentes estiró la ventaja y selló su doblete con los cordobeses.

Deportivo Rincón perdió y no puede entrar a la clasificación en el Federal A

El León Neuquino cayó como visitante y se mantiene con cinco puntos en cinco fechas. Se ubica sexto en la fase Campeonato. La misma cantidad de unidades que Costa Brava, aunque el conjunto pampeano cuenta con un partido menos.

En la próxima fecha, Rincón chocará como local ante Kimberley.