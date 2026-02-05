Escándalo en el Regional Amateur: un árbitro denunció que le robaron y hubo sanción

El árbitro Fernando Rekers denunció que lo robaron en la cancha de Guaraní Antonio Franco.

Y un día fue al revés. El árbitro, Fernando Rekers, denunció que le robaron en el vestuario mientras se jugaba el partido del Regional Amateur y el Consejo Federal sancionó a Guaraní Antonio Franco, el club local.

Durante el encuentro correspondiente a la final de ida de la región Litoral Norte, el juez cordobés y sus asistentes sufrieron el robo de 1.500 dólares, documentos personales y tres celulares.

La policía constató que la puerta del vestuario no fue rota ni forzada por lo que se responsabilizó al club de Posadas que fue local en su estadio.

Los árbitros pudieron recuperar los celulares que habían sido dejados en uno de los baños pero no hubo rastros del dinero. Las sospechas están sobre los dos colaboradores del club que tienen la llave de los vestuarios.

La sanción a Guaraní Antonio Franco en el Regional Amateur

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal aplicó una dura sanción a Guaraní Antonio Franco. El club deberá pagar una multa económica de 300 entradas por tres fechas lo equivale a unos 13.5 millones de pesos.

Además, el estadio quedó clausurado y también se suspendió por un mes al presidente Gustavo Cardozo. Para colmo, el equipo de Posadas perdió 1 a 0 la final de ida con Defensores de Vilelas.