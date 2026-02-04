Todo confirmado para la final de vuelta entre La Amistad y Boxing por el Regional Amateur

Hace instantes, el Consejo Federal confirmó todos los detalles de la final de vuelta de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur. La Amistad recibirá en Cipolletti el próximo domingo a Boxing de Río Gallegos, a partir de las 17 horas.

El árbitro del encuentro será Juan Ignacio Nebbietti, oriundo de Bahía Blanca. Será acompañado por los líneas Emiliano Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego). Como cuarto árbitro se desempeñará Kevin Bustos (Coronel Dorrego). El juez principal del encuentro tiene recorrido en la categoría, en finales del Federal A y ha sido cuarto árbitro en algunos partidos de la Liga Profesional.

El equipo de Alfredo Tizza viene de obtener un gran empate en la provincia de Santa Cruz. Luego de comenzar ganando con gol de Santiago Gómez, el local lo dio vuelta con autoridad con tantos de Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe. Cuando parecía que Boxing estaba para el tercero, apareció la cabeza salvadora de Juan Celaya para traerse un buen resultado a Río Negro.

La Amistad definirá la serie en Cipolletti.

La igualdad le vino bien a La Amistad, que en su cancha y con el respaldo de su gente tratará de avanzar por primera vez a una final por el ascenso. En 2022 y en 2025 estuvo a un paso, pero perdió en la definición de la Región Patagónica frente a Jorge Newbery y la CAI.

La serie entre cipoleños y santacruceños tomó gran notoriedad en los últimos días, luego del trágico accidente de la terna arbitral que impartió justicia en la ida, donde el árbitro Emanuel Leguizamón perdió la vida.

El vencedor de esta serie clasificará a la final por el ascenso al Federal A. El rival será el ganador de la Región Cuyo, que se definirá el sábado (18:00) cuando se enfrenten FADEP de Mendoza y Estudiantes de San Luis. La ida terminó 0-0.