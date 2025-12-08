Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y definirá el título con Racing

Estudiantes le ganó el clásico de La Plata a Gimnasia y clasificó a la final del Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Racing.

El Pincha se impuso 1 a 0 como visitante en el Bosque con un gol de Tiago Palacios luego de una buena jugada de Edwin Cetré, a los 16 minutos del segundo tiempo.

El Lobo tuvo su mejor ocasión en el cierre del primer tiempo con un remate de Manuel Panaro que se desvió y forzó una gran respuesta de Fernando Muslera.

CENTRO DE CETRÉ, GOL DE PALACIOS Y FESTEJO TOP: ESTUDIANTES LE GANA 1-0 A GIMNASIA EN EL BOSQUE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MXFzX0SQmH — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

A los 16′ del complemento, Santiago Arzamendia busco a Cetré con un pelotazo largo a la espalda de Juan Pintado. El colombiano le ganó la posición a Renzo Giampoli y tocó al medio para que la empuje Palacios. El uruguayo también venía de hacer el gol de la victoria ante Central Córdoba.

El equipo de Eduardo Domínguez definirá el título con Racing el próximo sábado a las 21 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago Del Estero.

Estudiantes clasificó con lo justo a los playoffs al terminar 8° en la Zona A. Al igual que Platense el semestre pasado, llegó a la final con tres triunfos como visitante. Venció a Central en Rosario, a Central Córdoba en Santiago Del Estero y a Gimnasia en el Bosque.

Domínguez buscará ganar el cuarto título de su ciclo luego de obtener la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.