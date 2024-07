Exequiel Lara, el héroe de La Amistad en los penales: «Trato de robarle cositas al Dibu»

Al mejor estilo Dibu Martínez, Exequiel Lara fue el héroe de La Amistad en la definición por penales de la Liga Confluencia al atajar dos remates ante Atlético Regina.

Como también pasó en la serie de semifinales con Pillmatún, el arquero fue determinante en los 180 minutos contra el Albo y después se lució al tapar dos penales que le sirvieron al equipo cipoleño para ser campeón del Apertura.

«En los penales me guío por la intuición. Primero trato de intimidar un poco al que patea, como hace el Dibu. Hablarles y ver si los podés sacar, siempre con respeto. Después esperar hasta lo último, tomar la decisión e ir con confianza a ese palo. Tomo la decisión en el instante», comentó en diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio.

«Miro mucho al Dibu, lo sigo en su equipo, sé con lo que juega. Trato de robarle algunas cositas, es el mejor arquero del mundo«, reconoció Lara.

Después de ganar 3 a 2 la ida en Regina, La Amistad perdió 1 a 0 de local en la vuelta y se impuso 4 a 3 en la tanda decisiva. El arquero reveló que no practicaron penales en la semana ni hablaron sobre esa posibilidad.

«Fue un partido durísimo, sabíamos lo que podía generar Atlético y el tipo de juego que tienen. Estaba preparado para lo que toque», aseguró Exequiel.

Sobre la merma en el rendimiento en las últimas instancias tras un arranque de torneo a pura victoria, el centenariense indicó: «Tenemos un plantel joven, la mayoría no pasamos los 25. Para muchos fue la primera final, se siente la presión. Eso hizo que bajemos el rendimiento pero así es como se gana experiencia».

Torres metió el último penal y festejó con Lara, que atajó dos. (Foto: Oscar Livera)

Primero el estudio, después el fútbol

Para Lara, la prioridad es el estudio y su principal objetivo del año es terminar la carrera de Educación Física en la UFLO. Esa meta fue clave para que elija jugar en La Amistad.

«Yo hace dos años que vivo en Cipolletti porque estudio acá, se me complicaba seguir en Centenario. Justo el 1 de enero me llamó Cipolletti y me sumé a la pretemporada, primero con el equipo de confluencia y después con el del Federal A. Ahí me llegó la propuesta de La Amistad y me convenía más, porque me permitía entrenar y seguir estudiando. Si no lo tenía que dejar y estoy en mi último año», contó el arquero.

«Ojalá tenga la posibilidad de jugar un Federal A después que me reciba. Con el fútbol y los viajes me atrasé un poco en la carrera, la quiero terminar este año y después ver qué pasa con el fútbol«, agregó.

Lara hizo las inferiores en Centenario y a los 15 tuvo la chance de irse a Buenos Aires para jugar en Ferro, donde conoció al Huevo Acuña. Estuvo hasta los 17 y pasó a Olimpo donde se quedó hasta los 20. En la pandemia regresó a la ADC.

«Tengo fotos con el Huevo Acuña, él es muy querido en Ferro, ya estaba en Racing cuando yo estuve pero venía siempre a visitar la pensión», expresó.

