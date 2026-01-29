Flamengo rompió el mercado y batió el récord de la compra más cara de Sudamérica

Flamengo volvió a demostrar el poderío económico del fútbol brasilero y concretó la compra más cara de la historia de Sudamérica con el regreso de Lucas Paquetá.

El último campeón de la Copa Libertadores pagó 41,25 millones de euros para contratar al volante de la selección que estaba en el West Ham de Inglaterra.

El jugador de 28 años debutó en la primera de Flamengo en 2016 y en 2018 se fue a Milan. Después también jugó en Lyon y las últimas cuatro temporadas lo hizo en la Premier League.

Paquetá buscará rendir en buen nivel este semestre para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. El mediocampista es una fija para Carlo Ancelotti y ya tiene 42 partidos en la selección de su país.

La compra más cara hasta el momento se dio en este mismo mercado de pases y fue la de Gerson por el que Cruzeiro le pagó a Zenit 35 millones de euros.

Paquetá generó una revolución en su llegada a Río de Janeiro donde miles de hinchas lo esperaron en el aeropuerto. El jugador se sacó fotos y cantó junto a la gente.