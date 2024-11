Fluminense le rescindió el contrato a Marcelo tras la fuerte pelea con Mano Menezes en pleno partido: qué dice el comunicado

El fútbol brasileño vive uno de sus mayores escándalos con el desenlace que tuvo la pelea entre el histórico lateral Marcelo y el entrenador Mano Menezes en pleno partido de Fluminense ante Gremio que terminó con un empate 2-2. El club con sede en Río de Janeiro informó horas más tarde la rescisión de contrato del futbolista “de mutuo acuerdo entre las partes”.

El jugador de 36 años, que había retornado al club que lo vio nacer en febrero del 2023 tras una legendaria estadía en el Real Madrid de España y un breve paso por Olympiacos de Grecia, tuvo una extraña pelea con su –ahora– exentrenador cuando iba a ingresar desde el banco de suplentes.

Sobre el final de la segunda mitad, una inesperada confrontación entre Menezes y Marcelo capturó la atención de todos. Según se informó, cuando el equipo carioca aún lideraba 2-1, el técnico decidió sustituir a Lima por el exlateral de la selección brasileña para reforzar la defensa. Sin embargo, tras un breve intercambio en la línea de banda, el entrenador, visiblemente molesto, canceló la sustitución y optó por el delantero John Kennedy.

Já à beira do campo, Mano desiste de lançar Marcelo em Fluminense x Grêmio. pic.twitter.com/a6pSTRQWAG — ge (@geglobo) November 2, 2024

El altercado entre Menezes y Marcelo se produjo en un momento crítico para el Fluminense, que no ha logrado consolidar una serie de resultados positivos en la Serie A. Actualmente, el Flu se encuentra en el puesto 12 de la tabla con 37 puntos, apenas asegurando un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana y a solo tres puntos de la zona de descenso. Por su parte, el conjunto de Porto Alegre, con 39 puntos, se posiciona un lugar por encima en la clasificación.

Menezes en conferencia de prensa: «Dijo algo que no me gustó»

En la conferencia de prensa posterior al partido, Menezes explicó su decisión de no incluir a Marcelo: “Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a John Kennedy de extremo, es un jugador fuerte que te da salida. Siempre hemos tenido una salida. No creo que el equipo tuviera problemas por su llegada. No es fácil entrar en ese momento del partido. No entró para solucionar ningún problema, entró para mantener lo que teníamos. Y faltaban dos o tres minutos”.

El DT de 62 años agregó al respecto: “Cuando entras, entras para cerrar el partido, no hay forma de evitarlo. Así que, cuando pones a un jugador en los últimos minutos, le dices que tiene que cerrar el partido. El jugador lo sabe. Pero lo resolveremos internamente”.

El desenlace de la historia terminó con Marcelo fuera del club horas después. En total, disputó 107 partidos con la camiseta del Tricolor, con 11 goles y 3 asistencias (68 juegos, 5 goles y 3 asistencias en esta segunda etapa). En su primera etapa, el jugador había ganado la Copa Río de 2005 y el Campeonato Carioca de la misma temporada. En esta segunda parte en el club, alzó el Campeonato Carioca, la Copa Libertadores 2023 ante Boca Juniors y la Recopa Sudamericana 2024.

Qué dice el comunicado de Fluminense

Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes.

Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista de los títulos del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024.

Los vínculos institucionales y afectivos entre Fluminense y Marcelo se siguen manteniendo. El nombre del deportista fue inmortalizado recientemente en el estadio del centro de entrenamiento Xerém. Fluminense agradece a Marcelo y seguirá, como siempre, apoyando su éxito en todos sus desafíos.