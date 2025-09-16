Franco Mastantuono debuta como titular en el Real Madrid por la Champions League: el récord que rompió

Esta tarde, Real Madrid tendrá su estreno en la Champions League ante Olympique de Marsella en la capital española. El Merengue tendrá el condimento extra de que Franco Mastantuono será titular contra el combinado francés.

El conjunto español viene de ganarle 2-1 a la Real Sociedad por la liga española y se ubica en la primera posición con puntaje ideal. Ganó los cuatro encuentros que jugó.

Por su parte, los franceses llegan de golear por 4-0 al Lorient en la liga local pero atraviesan un presente irregular. Marchan séptimos en el comienzo del campeonato con dos triunfos y dos derrotas.

Franco Mastantuono será titular en el Real Madrid

Luego de heredar la camiseta número 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina, el ex River debutará en el torneo europeo con la Casablanca. Ya había tenido su estreno como titular en la liga local y ahora tendrá la chance en el plano internacional.

De esta manera, el oriundo de Azul rompió un nuevo récord. Es el titular más joven en debutar con el conjunto español en la Champions League. Mientras que el único argentino que está por encima de su marca es Lionel Messi, quien debutó en el certamen internacional con 17 años y 166 días.

La formación del Real Madrid ante Olympique de Marsella

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Rodrygo. DT: Xabi Alonso.