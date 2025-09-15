Arranca la Champions League: los partidazos de la primera fecha

Este martes comienza la nueva edición de la Champions League. En su nuevo formato, que se estrenó la temporada pasada, el campeonato europeo inicia en su fase de liga. Y en su apertura aparecen choques para seguir de cerca entre equipos muy poderosos.

En la previa, los dos grandes partidos que podrían darse tranquilamente en instancias de eliminación directa se disputarán el miércoles a partir de las 16: Bayern Munich-Chelsea y Liverpool-Atlético de Madrid.

En Alemania, el gigante de Munich que arrancó la Bundesliga con todo, espera por el campeón del Mundial de Clubes, que tendrá a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho entre sus filas.

Mientras que en Inglaterra se dará otro encuentro con dos candidatos. El conjunto que tiene a Alexis Mac Allister en su formación, espera por el elenco de la capital española que está lleno de argentinos (con los Simeone, Julián Alvarez y compañía).

Sin embargo, no son los únicos cruces para seguir de cerca. Mañana, Real Madrid (con Franco Mastantuono) tendrá su debut ante el Olympique de Marsella (con Balerdi, Facundo Medina y Rulli), Juventus chocará con Borussia Dortmund y el Tottenham del capitán Cuti Romero será anfitrión del Villarreal.

Todos los partidos de la primera fecha de la Champions League

Martes 16

13.45: Athletic Bilbao-Arsenal (Fox Sports)

13.45: PSV-Royal Union SG (Disney+Premium, DSPORTS/DGO y ESPN 2)

16: Benfica-Qarabag (DGO, Disney+Premium y ESPN 3)

16: Juventus-Borussia Dortmund (DGO, Disney+Premium y ESPN 2)

16: Real Madrid-Olympique de Marsella (DGO, Disney+Premium y ESPN)

16: Tottenham-Villarreal (DGO Y Fox Sports 2)

Miércoles 17

13.45: Olympiacos-Pafos ((Disney+Premium y ESPN 2)

13.45: Slavia Praga-Bodo Glimt (DGO, Disney+Premium y ESPN 3)

16: Ajax-Inter (DGO, Disney+Premium y ESPN 2)

16: Bayern Munich-Chelsea (Disney+Premium y ESPN)

16: Liverpool-Atlético de Madrid (Disney+Premium y Fox Sports)

16: PSG-Atalanta (Disney+Premium y Fox Sports 2)

Jueves 18

13.45: Brujas-Monaco (Disney+Premium y ESPN 2)

13.45: Copenhague-Bayer Leverkusen (Disney+Premium y Fox Sports)

16: Eintracht Frakfurt-Galatasaray (Disney+Premium y ESPN 2)

16: Manchester City-Napoli (Disney+Premium y ESPN)

16: Newcastle-Barcelona (Disney+Premium y Fox Sports)