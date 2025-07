Furor por el Wrexham, el club británico que homenajeó a la comunidad galesa de la Patagonia

El Wrexham de Gales se convirtió en uno de los clubes que más creció en popularidad en los últimos años a partir de que lo comprará el actor Ryan Reynolds junto a su colega Rob McElhenney en 2021.

El equipo ascendió de la quinta categoría del fútbol británico a la segunda y la próxima temporada disputará la Football Championship, que es la anterior a la Premier League.

Lo que catapultó la fama del club fue la serie documental «Welcome to Wrexham» que se puede ver en la plataforma de streaming Disney+.

For Y Wladfa. Our new 3rd kit sponsored by @united and inspired by the Welsh in Patagonia.