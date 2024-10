Gabriel Milito palpitó la vuelta de Libertadores ante River: «Todavía no terminó»

River tuvo una dura caída en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro por las semis de la Copa Libertadores. El elenco brasileño se impuso por 3-0 y sacó un gran resultado pensando en el duelo que se desarrollará en el Monumental. En este contexto, Gabriel Milito palpitó la vuelta en Núñez.

Luego del triunfo del Galo, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa y opinó sobre el abultado resultado que consiguieron: «Entiendo que la sensación sea de mucha confianza, pero sabemos que podemos mejorar«.

Y remarcó que «mi comportamiento no cambiará si ganamos o perdemos. Hoy no puedo analizar el resultado, necesito analizar el rendimiento». Pero luego fue contundente: «Pudimos marcar una diferencia que no dice nada. La definición será en Buenos Aires«.

En esa línea, el exjugador de Independiente habló sobre las dificultades que tendrá el elenco brasileño en la vuelta, y generó repercusión en los hinchas millonarios: «Sé lo que es el Monumental, la mentalidad de Gallardo y la calidad de sus jugadores. Solo obtuvimos un buen resultado, pero la eliminatoria todavía no terminó«.

La dura autocrítica de Marcelo Gallardo tras la derrota en Copa Libertadores

El Muñeco habló luego de caer en Brasil ante el Galo y planteó que «creo que no salió absolutamente nada de lo que practicamos o intentamos desarrollar durante la previa del partido«.

Y remarcó que «cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Nada fluyó. Nada se manifestó de lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas«.