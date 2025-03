Gago recuperó a dos referentes en Boca pero un indiscutido encendió las alarmas en la práctica

Fernando Gago parecía haber encontrado la calma en Boca luego de cosechar su quinto triunfo al hilo en el Torneo Apertura, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Sin embargo, en la primera práctica de la semana, el entrenador ya sufrió un imprevisto en el equipo: Kevin Zenón.

El volante, que venía de ser titular ante el Ferroviario, sufrió una molestia en el entrenamiento y confirmaron que será sometidos a estudios para conocer si tiene lesión y si llega al próximo domingo ante Defensa y Justicia, en la Bombonera.

Zenón venía de cosechar tres titularidades consecutivas como volante izquierdo, posición en la que mejor se desempeña, por lo que su posible baja sería un nuevo dolor de cabeza para Gago, que no logra tener a todo el plantel a disposición.

Los dos defensores que recuperó Fernando Gago en Boca

Pero no todas son malas noticias para Pintita, en la primera práctica también se confirmó el regreso de dos centrales de jerarquía.

Rodrigo Battaglia dejó atrás sus molestias musculares que lo apartaron de los últimos dos encuentros del Xeneize y se sumó a la par de sus compañeros.

Quien también retornó fue Cristian Lema. El defensor había sufrido una lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo en octubre de 2024 y regresó para la pretemporada, aunque varias veces se ausentó por molestias en dicho sector.

Sin embargo, el ex Newell´s no es del gusto del entrenador, ya que las veces que estuvo disponible, Gago no lo tuvo en cuenta y hasta el momento no sumó minutos en lo que va de año. Pero no se descarta que vuelva a concentrar.