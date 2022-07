Gallardo contra el VAR: «Hay un dejo de injusticia total»

Marcelo Gallardo no ocultó su fastidio por la eliminación de River en la Copa Libertadores contra Vélez y por la polémica con el VAR por el gol anulado a Matías Suárez que pudo empatar la serie de octavos de final.

«Si hay que buscar algo por buscar, sin tener certeza de lo que se busca, o tenés que revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí hay un dejo de injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, en el critero para cobrar algo que no estás seguro de que existe«, disparó el Muñeco en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Monumental.

«No tengo muchas más cosas para decir. No me salen otras cosas que sentir que fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve, no hay claridad«, continuó.

Además de la decisión de Tobar, Gallardo criticó lo que tardó en resolver. «Hay poco criterio entre tanto parate, tanto parate. Se termina jugando muy poco. No tener criterio para manejar esas cuestiones termina dañando el espíritu del fútbol”, expresó.

“Todo lo que pueda decir hoy, no tiene sentido. Está la bronca por la injusticia y nosotros nos haremos cargo de los que nos quepa a nosotros. No haber podido pasar una serie que, a priori, nunca fue fácil. Cuando se enfrentan dos equipos argentinos, no es fácil y los hechos demostraron eso”, siguió el DT.

Sobre el hecho de quedar afuera tan rápido en la Copa, aseguró: «Después está la delilusión por no poder llegar más lejos en la Libertadores, que era nuestro objetivo. El no haber podido estar en el mejor momento del equipo para tener otras expectativas”.

Además, acerca del nivel del equipo consideró: “Hoy estuvimos mucho mejor en el desarrollo de nuestro funcionamiento. Vélez intentó cerrarnos el camino. Al minuto tuvimos una clara de gol y no la pudimos meter. La eficacia es parte del juego. Esa jugada podría haber cambiado el partido y no fue así”.