Bombazo: River cerró la llegada de Kendry Páez, proveniente de Chelsea

Cuando parecía que el Millonario no iba a incorporar más jugadores, cerró la llegada de Kendy Páez a préstamo.

La dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, se movió en silencio y cerró un bombazo para el mercado: Kendry Páez, una de las mayores joyas del fútbol ecuatoriano, será refuerzo del Millonario a préstamo desde Chelsea. La cesión será hasta el 31 de diciembre de 2026, sin opción de compra.

El club de Londres lo compró en 2023 a Independiente del Valle, pero el mediocampista recién se incorporó a Inglaterra a mediados de 2025, una vez cumplidos sus 18 años. Como no iba a tener lugar en el plantel, fue cedido al Racing de Estrasburgo, de Francia, equipo asociado al grupo propietario de los Blues.

Sin embargo, en el conjunto francés tampoco sumó minutos, por lo que Chelsea decidió cortar el préstamo y acordó una nueva cesión, esta vez a River. La operación fue anticipada por Fabrizio Romano, el periodista italiano más reconocido del mercado de pases europeo.

Además, el joven ecuatoriano tiene un desafío inmediato en el horizonte: será parte de la selección de Ecuador que disputará el próximo Mundial, bajo la conducción de Sebastián Beccacece, por lo que su paso por River también será clave para llegar con ritmo a la cita máxima.

De esta manera, Marcelo Gallardo suma una variante más en ataque: el ecuatoriano es zurdo y suele partir desde la derecha, una alternativa interesante para el equipo de Núñez.


