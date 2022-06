Gallardo tiene problemas para armar la defensa de River para el estreno con Defensa y Justicia

Marcelo Gallardo tendrá que realizar algunos cambios obligados para armar la defensa de River para el partido con Defensa y Justicia. Gentileza.

Como sucedió en algunos lapsos del primer semestre, Marcelo Gallardo se enfrentará otra vez al desafío de rearmar un equipo diezmado. Entre afectados a los seleccionados y lesionados, el entrenador no podrá contar con varios futbolistas para el debut en la Liga Profesional ante Defensa y Justicia. Nuevamente deberá hacer malabares para dar la talla en Florencio Varela.

Las bajas más resonantes son las de las figuras de Franco Armani y Julián Álvarez, ambos en la selección argentina, aunque el principal problema radica en la línea del fondo, donde perderá a tres titulares, como son Paulo Díaz, con Chile; Héctor David Martínez, con Paraguay, y Milton Casco, quien presenta una molestia

Con el optimismo de que el lateral podrá recuperarse, está casi confirmado que tampoco contará con los dos zagueros para la segunda fecha, que será el sábado 11 de junio contra Atlético Tucumán en el Monumental en la continuidad del certamen de la Liga Profesional de fútbol.

Ante este panorama, Gallardo empieza delinear en su cabeza los posibles cuatro futbolistas que integrarán la línea de fondo con el fin de no perder firmeza y salir bien parado ante un equipo de Sebastián Beccacece que no negocia el fútbol ofensivo. El único de los que viene jugando desde movida que se encuentra a disposición es Emanuel Mammana. El ex Sochi estará entre los titulares, aunque todavía permanece la duda de si continuará en el lateral o pasará a la zaga para que ingrese Andrés Herrera en la banda.

En el primer caso, Jonatan Maidana y Leandro González Pirez son los que se perfilan para integrar la dupla de centrales.Si por el contrario el Muñeco decide mover a Mammana del lateral, donde viene desempeñándose de gran manera en los últimos partidos, ocupará el lugar de Pirez y el ex San Lorenzo será el 4 de River. Sobre el sector izquierdo es donde no hay mayores incógnitas, porque Elías Gómez, reemplazante directo de Casco, jugará en ese lugar.

En el resto de las líneas no será tal el desafío para Gallardo, teniendo en cuenta que en el mediocampo solo pierde a Nicolás de la Cruz y en la delantera a Álvarez. En principio, los caminos conducen a que Agustín Palavecino y Braian Romero saltarán al campo contra Defensa para intentar acoplarse al funcionamiento del equipo.

El cipoleño Ezequiel Centurión estará en el arco de River en el partido que el Millonario jugará con Defensa y Justicia. Gentileza.

La probable formación de River ante Defensa y Justicia sería con Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera o Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez o Mammana y Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; y Braian Romero.

Todas las bajas de River para enfrentar a Defensa y Justicia

Franco Armani: convocado a la Selección Argentina

Paulo Díaz: convocado a la Selección de Chile

David Martínez: convocado a la Selección de Paraguay

Nicolás de la Cruz: convocado a la Selección de Uruguay

Julián Álvarez: convocado a la Selección Argentina

Felipe Peña Biafore: recién recuperado de la rotura de ligamento cruzado

Milton Casco: lesión en el gemelo

Juan Fernando Quintero: se resintió del desgarro en el isquiotibial izquierdo

Matías Suárez: se resintió de la distensión en el sóleo derecho

Robert Rojas: fractura de tibia y peroné