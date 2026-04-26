¡Perdió la cabeza!: Andrada golpeó a un rival, pidió perdón y afrontaría una dura sanción

Andrada quedó en el ojo de la tormenta por una brutal piña a su rival.

El argentino Esteban Andrada quedó en el ojo de la tormenta por una polémica reacción en la Segunda División del fútbol español. El arquero le dio una piña a Jorge Pulido en el duelo entre Zaragoza y Huesca, y ahora podría afrontar una dura sanción. Tras el incidente el jugador rompió el silencio y pidió disculpas públicas.

El arquero de 35 años fue expulsado por doble amarilla en el tramo fianl del partido, tras empujar al capitán rival, Jorge Pulido. Sin embargo, la situación escaló de inmediato. Cuando vio la tarjeta roja, Andrada corrió hacia el defensor y le dio una brutal piña en el rostro.

El hecho desató un tumulto, jugadores de ambos equipos se involucraron en la pelea y tuvo que intervenir la policía y la seguridad privada. Además, el episodio derivó en nuevas expulsiones y podría acarrear una sanción severa para el exBoca.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

El contexto del partido también sumó dramatismo. Se trataba de un duelo clave entre dos equipos comprometidos con el descenso, y a pesar de una buena actuación individual (que incluyó un penal atajado), Andrada no pudo evitar la derrota de su equipo por 1-0.

Andrada, arrepentido por la agresión: el pedido de disculpas

Tras el incidente, el arquero utilizó sus redes para expresar su arrepentimiento. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, aseguró.

Además, remarcó que se trató de una reacción fuera de lo habitual en su carrera: «Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma».

Andrada también le pidió disculpas directamente a Pulido. “Quiero pedirle disculpas porque somos colegas y sinceramente fue un acto en el que me desconecté”.

Por su parte, el Zaragoza informó que analizará lo ocurrido y no se descartan sanciones internas. En tanto, en España ya se especula con que el club podría no volver a utilizar al arquero en lo que resta de la temporada.